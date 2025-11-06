İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilər

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:00
    Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilər

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında işçilərin sosial sığorta haqlarının 100 % dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyalaşdırılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Bununla bağlı "Sosial sığorta haqqında" qanuna dəyişiklik edilməsi təklif olunur. Dəyişikliyə əsasən, bölgənin rezidenti olan, qeyri-dövlət sektoruna aid edilən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiq etdiyi iqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatına uyğun olaraq bilavasitə istehsal, o cümlədən emal və hasilat sahəsində (neft-qaz sahəsi istisna olmaqla) fəaliyyət göstərən sığortaedənlərin ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqları bu hissə və müddətlərdə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyalaşdırılacaq:

    2026-cı il yanvarın 1-dən 2029-cu il yanvarın 1-dək – sosial sığorta haqqının 100 %-i;

    2029-cu il yanvarın 1-dən 2032-ci il yanvarın 1-dək – sosial sığorta haqqının 80 %-i;

    2032-ci il yanvarın 1-dən 2034-cü il yanvarın 1-dək – sosial sığorta haqqının 60 %-i;

    2034-cü il yanvarın 1-dən 2036-cı il yanvarın 1-dək – sosial sığorta haqqının 40 %-i.

    Naxçıvan sosial sığorta haqları dövlət büdcəsi Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    12:13

    Ermənistanda müdafiə ehtiyaclarına əlavə 11 milyon dollar ayrılacaq

    Region
    12:12

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusunun müasirləşdirilməsi bundan sonra da davam edəcək

    Xarici siyasət
    12:11

    Siyasət Əsgərov: "DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində ən çətin rəqiblərimizdən biri Macarıstandır"

    Futbol
    12:08
    Foto

    Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    12:05
    Foto

    Bakıda Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusu müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    12:05

    Anar Axundov: "Əlverişli biznes mühiti üçün mühüm islahatlar həyata keçirilir"

    Biznes
    12:03

    İsveçrəli mütəxəssis Azərbaycan millisindəki əsas hədəfini açıqlayıb

    Fərdi
    12:00

    Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilər

    Maliyyə
    11:59

    Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti