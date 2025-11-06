В Нахчыване до 2029 года социальные взносы работников полностью оплатит государство

В Нахчыванской Автономной Республике планируется полное субсидирование социальных страховых взносов работников за счет средств государственного бюджета.

Как сообщает Report, соответствующее положение отражено в проекте бюджета на 2026 год и поправках в законе "О социальном страховании".

Согласно поправкам, государственная поддержка коснется работодателей частного сектора, зарегистрированных в Нахчыване и занятых в производственных, перерабатывающих и добывающих отраслях (за исключением нефтяного сектора).

Поэтапный механизм субсидирования:

· С 1 января 2026 года по 1 января 2029 года - 100% социальных взносов будет покрываться из госбюджета;

· С 1 января 2029 по 1 января 2032 года - 80%;

· С 1 января 2032 по 1 января 2034 года - 60%;

· С 1 января 2034 по 1 января 2036 года - 40%.