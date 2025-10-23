Gələn il "İctimai nəqliyyat" fonduna ayrıla biləcək vəsait məlum olub
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2025
- 14:20
2026-cı ilin dövlət büdcəsində "İctimai nəqliyyat" Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri və xərcləri bərabər olmaqla 155 milyon manat təşkil edə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, həmin vəsait Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Xankəndi şəhərlərinin və Abşeron, Ağdam, Şuşa, Laçın rayonlarının inzibati ərazilərində müəyyən olunmuş tələblərə cavab verən nağdsız ödəniş sisteminə keçirilmiş nəqliyyat vasitələri ilə müntəzəm sərnişin daşınmalarını həyata keçirən hüquqi şəxslərə və yaxud fərdi sahibkarlara subsidiya ödənilməsi üçün istifadə ediləcək.
Son xəbərlər
14:37
I Liqada ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıbFutbol
14:33
Azərbaycanda gələn il "Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası"nın icrasına 5 milyon manat xərclənə bilərİKT
14:23
Səyyah: Azərbaycanda mina təhlükəsi aradan qaldırılmalıdırQarabağ
14:23
Gələn il yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanmasına 45 milyon manat ayrılması gözlənilirDaxili siyasət
14:22
Foto
Rövşən Nəcəf bir sıra xarici şirkətlə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibEnergetika
14:22
Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 483 milyon manatdan çox ola bilərMaliyyə
14:20
Gələn il "İctimai nəqliyyat" fonduna ayrıla biləcək vəsait məlum olubMaliyyə
14:17
Azərbaycanda gələn il sosialyönümlü büdcə xərcləri 17 milyard manatdan çox ola bilərMaliyyə
14:17