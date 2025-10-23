Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Доходы и расходы фонда "Общественный транспорт" в 2026 году могут сравняться

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 14:50
    Доходы и расходы Целевого бюджетного фонда "Общественный транспорт" в госбюджете на 2026 год могут сравняться и составить 155 млн манатов.

    Как сообщает Report, данные изменения предусмотрены в бюджетном пакете на 2026 год.

    Согласно документу, эти средства будут направлены на выплату субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на транспортных средствах, переведенных на безналичную систему оплаты, на административных территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Нахчыван, Ханкенди, а также Абшеронского, Агдамского, Шушинского и Лачынского районов.

    фонд "Общественный транспорт" госбюджет Бюджетный пакет
    Gələn il "İctimai nəqliyyat" fonduna ayrıla biləcək vəsait məlum olub

