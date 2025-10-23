Доходы и расходы фонда "Общественный транспорт" в 2026 году могут сравняться

Доходы и расходы Целевого бюджетного фонда "Общественный транспорт" в госбюджете на 2026 год могут сравняться и составить 155 млн манатов.

Как сообщает Report, данные изменения предусмотрены в бюджетном пакете на 2026 год.

Согласно документу, эти средства будут направлены на выплату субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на транспортных средствах, переведенных на безналичную систему оплаты, на административных территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Нахчыван, Ханкенди, а также Абшеронского, Агдамского, Шушинского и Лачынского районов.