Доходы и расходы фонда "Общественный транспорт" в 2026 году могут сравняться
Финансы
- 23 октября, 2025
- 14:50
Доходы и расходы Целевого бюджетного фонда "Общественный транспорт" в госбюджете на 2026 год могут сравняться и составить 155 млн манатов.
Как сообщает Report, данные изменения предусмотрены в бюджетном пакете на 2026 год.
Согласно документу, эти средства будут направлены на выплату субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на транспортных средствах, переведенных на безналичную систему оплаты, на административных территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Нахчыван, Ханкенди, а также Абшеронского, Агдамского, Шушинского и Лачынского районов.
Последние новости
15:13
На реализацию концепции цифрового развития в Азербайджане выделят 5 млн манатовИКТ
15:11
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд получит в 2026 году из бюджета 100 млн манатовФинансы
15:08
Дуг Кейси: Студенты Карабахского университета полны энтузиазмаКарабах
15:05
19-ый пакет санкций против России: ЕС нацелился на энергетику, дипломатов и банки - ОБЗОРДругие страны
14:59
Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в ЛиванеДругие страны
14:54
В 2026 году на изготовление удостоверений личности предусмотрено выделить 45 млн манатовВнутренняя политика
14:53
Фото
Президент SOCAR обсудил перспективы сотрудничества с зарубежными компаниями в АшхабадеЭнергетика
14:50
Доходы и расходы фонда "Общественный транспорт" в 2026 году могут сравнятьсяФинансы
14:42