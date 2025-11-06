Dövlət Agentliyinin investisiya əməliyyatlarının aparılması qaydası dəyişib
Maliyyə
- 06 noyabr, 2025
- 16:08
Prezident İlham Əliyev 31 may 2018-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin investisiya əməliyyatlarının aparılması Qaydası"nda dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Agentliyin sərbəst maliyyə vəsaitinin maliyyə alətlərinə investisiya edilməsini, Agentliyin İdarə Heyətinin qərarına əsasən, yalnız "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" qanunda nəzərdə tutulmuş lisenziyalaşdırılan şəxs həyata keçirir. Onunla "Dövlət satınalmaları haqqında" qanuna uyğun olaraq satınalma müqaviləsinin bağlanılması tələbi ləğv edilib.
Son xəbərlər
16:34
Çexiya hökuməti istefa veribDigər ölkələr
16:33
Azərbaycan BP şirkəti ilə neft-qaz və "yaşıl enerji" üzrə birgə layihələri müzakirə edibEnergetika
16:31
Anar Ələkbərov "44" bədii filminin çəkilişlərinin başa çatması barədə paylaşım edibMədəniyyət siyasəti
16:31
Foto
Video
"Altıqat dəyər artımı: çeviklik və öyrənmə mədəniyyəti" – "PashaPay"in CEO-su eksklüziv podkasta qonaq olubBiznes
16:30
Urgənc Texnologiya Universiteti Azərbaycandan tələbə qəbulunu planlaşdırırElm və təhsil
16:27
Foto
SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə "Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə bir gün" adlı layihə həyata keçirilibEnergetika
16:22
Foto
Cəbrayıla yeddi baş ceyran buraxılıbEkologiya
16:22
ADB Azərbaycanı dayanıqlı turizm üzrə regional layihəyə cəlb edibTurizm
16:22
Foto