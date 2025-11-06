İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Dövlət Agentliyinin investisiya əməliyyatlarının aparılması qaydası dəyişib

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2025
    • 16:08
    Dövlət Agentliyinin investisiya əməliyyatlarının aparılması qaydası dəyişib

    Prezident İlham Əliyev 31 may 2018-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin investisiya əməliyyatlarının aparılması Qaydası"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, Agentliyin sərbəst maliyyə vəsaitinin maliyyə alətlərinə investisiya edilməsini, Agentliyin İdarə Heyətinin qərarına əsasən, yalnız "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" qanunda nəzərdə tutulmuş lisenziyalaşdırılan şəxs həyata keçirir. Onunla "Dövlət satınalmaları haqqında" qanuna uyğun olaraq satınalma müqaviləsinin bağlanılması tələbi ləğv edilib.

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi İlham Əliyev Fərman investisiya
    Изменен порядок проведения инвестиционных операций Госагентства по ОМС

