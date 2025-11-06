Изменен порядок проведения инвестиционных операций Госагентства по ОМС

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Порядок проведения инвестиционных операций Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию", утвержденный указом от 31 мая 2018 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, инвестирование свободных финансовых средств Агентства в финансовые инструменты осуществляет, на основании решения правления агентства, только лицензируемое лицо, предусмотренное законом "О рынке ценных бумаг". Требование о заключении с ним договора закупки в соответствии с законом "О государственных закупках" отменено.