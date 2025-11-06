Изменен порядок проведения инвестиционных операций Госагентства по ОМС
Финансы
- 06 ноября, 2025
- 16:35
Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Порядок проведения инвестиционных операций Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию", утвержденный указом от 31 мая 2018 года.
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.
Согласно указу, инвестирование свободных финансовых средств Агентства в финансовые инструменты осуществляет, на основании решения правления агентства, только лицензируемое лицо, предусмотренное законом "О рынке ценных бумаг". Требование о заключении с ним договора закупки в соответствии с законом "О государственных закупках" отменено.
Последние новости
17:03
Фото
Азербайджан обсудил с BP совместные проекты по нефтегазу и зеленой энергииЭнергетика
16:57
Антикоррупционный комитет ограничил выезд Сержа Саргсяна из АрменииВ регионе
16:54
AIJA объявила Report лучшим сайтом по освещению сферы спортаИндивидуальные
16:49
Видео
"Азеришыг" обновляет энергоинфраструктуру ЗангиланаЭнергетика
16:46
В естественную среду обитания в Джебраиле выпущены 7 джейрановЭкология
16:41
Фото
СМИ Азербайджана посетили новый кампус Ургенчского технологического университетаМедиа
16:39
Магдалена Гроно: ЕС привержен сотрудничеству с Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
16:35
Изменен порядок проведения инвестиционных операций Госагентства по ОМСФинансы
16:34
Фото
Видео