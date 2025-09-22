"Bank Avrasiya"nın Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılacaq

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Maliyyə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 15:36
    Bank Avrasiyanın Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılacaq

    Oktyabrın 22-də, saat 11:00-da "Bank Avrasiya" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bankın baş ofisinin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Nizami küçəsi, ev 112 B ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə kredit təşkilatının Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi daxildir.

    Xatırladaq ki, "Bank Avrasiya" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 71,8 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 37,5 %-i "Euro Standard" MMC-yə ("Xalq Bank" ASC-nin 33,85 %-lik, "Xalq Sığorta" ASC-nin 50 %-lik səhmdarı), 37,5 %-i "PDM Qrup" MMC-yə, 25 %-i isə "Azbizneskom" MMC-yə məxsusdur.

    Müşahidə Şurası "Bank Avrasiya" səhmdarların yığıncağı
