"Bank Avrasiya"nın Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılacaq
Maliyyə
- 22 sentyabr, 2025
- 15:36
Oktyabrın 22-də, saat 11:00-da "Bank Avrasiya" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bankın baş ofisinin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Nizami küçəsi, ev 112 B ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə kredit təşkilatının Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi daxildir.
Xatırladaq ki, "Bank Avrasiya" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 71,8 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 37,5 %-i "Euro Standard" MMC-yə ("Xalq Bank" ASC-nin 33,85 %-lik, "Xalq Sığorta" ASC-nin 50 %-lik səhmdarı), 37,5 %-i "PDM Qrup" MMC-yə, 25 %-i isə "Azbizneskom" MMC-yə məxsusdur.
Son xəbərlər
15:50
AZPROMO və Dünya İqtisadi Forumu tərəfdaşlıq sazişi imzalayıbBiznes
15:46
Azərbaycan IFC ilə yeni əməkdaşlıq sazişi imzalayıbBiznes
15:45
Roland Prays: "Dünya Bankı və Aİ 2026-cı ildə Orta Dəhlizi inkişaf etdirəcək"İnfrastruktur
15:44
Azərbaycanda "Yaşıl Enerji Sənaye Parkı" yaradılacaqSənaye
15:43
KOBİA: KOB-ların rəqəmsal və "yaşıl keçid"inə dəstək artırılırBiznes
15:36
"Bank Avrasiya"nın Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılacaqMaliyyə
15:33
Rəy
Fələstinin tanınması – Yaxın Şərq düyününü vuranlar onu açmağa başlayıb - ŞƏRHRegion
15:32
Ceyms Jan: "Azərbaycan üçün yeni qlobal investisiya strategiyalarının hazırlanması zəruridir"Biznes
15:22