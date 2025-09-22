Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Будет переформирован наблюдательный совет Bank Avrasiya

    Финансы
    • 22 сентября, 2025
    • 15:42
    Будет переформирован наблюдательный совет Bank Avrasiya

    22 октября в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров Bank Avrasiya.

    Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Низами, дом 112 B.

    В повестку дня собрания входит внесение изменений в состав Наблюдательного совета кредитной организации.

