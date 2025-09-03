İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 48 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 16:53
    Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi 48 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi dəyəri 43 milyard 617,519 milyon manat təşkil edib.

    "Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 47,5 % çoxdur.

    Son 1 ildə bağlanmış əqdlərin sayı isə 2 dəfə artaraq 19 829 olub. 

    BFB-nin dövriyyəsinin 76,5 %-i, yaxud 33 milyard 357,983 milyon manatı repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 42,5 % çoxdur.

    Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızları üzrə əqdlərin dəyəri 1,9 % azalaraq 4 milyard 710,456 milyon manat, korporativ qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin dəyəri isə 13,5 % artaraq 1 milyard 549,08 milyon manat olub.

    Bakı Fond Birjası əqd dövriyyə
    Rus Versiası Rus Versiası
    Оборот "Бакинской фондовой биржи" вырос почти на 48%

