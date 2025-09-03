Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Оборот "Бакинской фондовой биржи" вырос почти на 48%

    Финансы
    • 03 сентября, 2025
    • 17:02
    Оборот Бакинской фондовой биржи вырос почти на 48%

    Общая стоимость сделок, заключенных на ОАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) по всем финансовым инструментам в январе-августе этого года, составила 43 млрд 617,519 млн манатов, что на 47,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ. 

    Число заключенных сделок за последний год увеличилось в 2 раза, до 19 829.

    Оборот БФБ фондовый рынок биржевые сделки
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 48 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    17:53

    Путин заявил, что вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории не ставился

    Другие
    17:51

    Путин: РФ всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕС

    Другие страны
    17:49

    Путин заявил, что никогда не исключал встречи с Зеленским

    Другие страны
    17:38

    Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократились

    Финансы
    17:37

    Трамп распорядился усилить военный потенциал США на фоне сближения Китая и России

    Другие страны
    17:34

    Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время

    Другие страны
    17:28

    В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктуры

    ИКТ
    17:25
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке WorldFood Istanbul 2025

    Бизнес
    17:22

    ЦАХАЛ проводит рейд на юге Ливана

    Другие страны
    Лента новостей