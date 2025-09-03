Оборот "Бакинской фондовой биржи" вырос почти на 48%
Финансы
- 03 сентября, 2025
- 17:02
Общая стоимость сделок, заключенных на ОАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) по всем финансовым инструментам в январе-августе этого года, составила 43 млрд 617,519 млн манатов, что на 47,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.
Число заключенных сделок за последний год увеличилось в 2 раза, до 19 829.
Последние новости
17:53
Путин заявил, что вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории не ставилсяДругие
17:51
Путин: РФ всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕСДругие страны
17:49
Путин заявил, что никогда не исключал встречи с ЗеленскимДругие страны
17:38
Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократилисьФинансы
17:37
Трамп распорядился усилить военный потенциал США на фоне сближения Китая и РоссииДругие страны
17:34
Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее времяДругие страны
17:28
В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктурыИКТ
17:25
Фото
Азербайджанская продукция представлена на выставке WorldFood Istanbul 2025Бизнес
17:22