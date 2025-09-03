Оборот "Бакинской фондовой биржи" вырос почти на 48%

Общая стоимость сделок, заключенных на ОАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) по всем финансовым инструментам в январе-августе этого года, составила 43 млрд 617,519 млн манатов, что на 47,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Число заключенных сделок за последний год увеличилось в 2 раза, до 19 829.