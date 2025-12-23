"FINCA Azerbaijan"dan növbəti 4 milyon manatlıq istiqraz buraxılışı! – İllik 15 % gəlir
- 23 dekabr, 2025
- 09:15
"FINCA Azerbaijan"ın istiqrazlarına investisiya etmək daha gəlirlidir!
Azərbaycan maliyyə bazarında 25 ildən artıqdır fəaliyyət göstərən, etibarlılığı və dayanıqlı maliyyə göstəriciləri ilə seçilən "FINCA Azerbaijan" BOKT investorlar üçün cəlbedici gəlir imkanları yaradan yüksək gəlirli istiqrazların buraxılışını davam etdirir.
BOKT tərəfindən ümumi dəyəri 4 milyon manat olan növbəti istiqraz buraxılışı elan edilib.
Buraxılış çərçivəsində hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan, 40 min ədəd faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz və adlı istiqrazlar investorların istifadəsinə təqdim olunur.
Şərtlər:
İstiqrazın nominal dəyəri - 100 AZN;
Ümumi emissiyanın həcmi – 4 milyon AZN
Anderrayter - "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti
Yerləşdirilmə üsulu: Hərrac
İnvestorlar üçün cəlbediciliyi:
Yüksək faiz dərəcəsi - illik gəlir 15%;
Müddət - 24 ayadək;
Faiz ödənişi – Rüblük;
İnvestorlar niyə bu istirazları almalıdır?
- "FINCA Azerbaijan"ın qlobal maliyyə şəbəkəsinin törəmə şirkəti olması;
- Bazarda daha etibarlı və güvənli maliyyə qurumu olaraq tanınması;
- "FINCA Azerbaijan"ın 25 ildən çox maliyyə bazarında aktiv fəaliyyət göstərməsi;
- Rəqabətli faiz dərəcəsinin olması;
- Sərfəli investisiya alətinin olması;
- Ödənişsiz maliyyə məsləhətçisinin olması;
Kimlər bizim istiqrazları ala bilər?:
- İnvestorlar;
- Fiziki şəxslər;
- Müəssisə və təşkilatlar;
İstiqrazları əldə etməklə bağlı aşağıda qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz:
Mehdi Baxşəliyev - Mob: (+99455) 455 26 66
Bəxtiyar Nəsirov – Mob: (+99410) 515 32 32
Həmçinin "PAŞA Kapital" İnvestisiya Şirkətinin 1548 qısa nömrəli Çağrı Mərkəzinə və yaxud onlayn ticarət platforması vasitəsilə müraciət edərək keçiriləcək hərracda iştirak edə bilərsiniz.
"FINCA Azerbaijan" istiqrazlarına investisiya etmək sizə yüksək gəlir qazandırır!