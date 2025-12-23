İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    UEFA-nın "HatTrick" proqramı çərçivəsində Bakıda keçirilən "Zəfər" Liqasına yekun vurulub

    Futbol
    • 23 dekabr, 2025
    • 14:51
    UEFA-nın HatTrick proqramı çərçivəsində Bakıda keçirilən Zəfər Liqasına yekun vurulub

    AFFA-nın təşkilatçılığı, Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı və Azərbaycan Gənclər Fondunun birgə dəstəyi ilə UEFA-nın "HatTrick" proqramı çərçivəsində könüllü, tələbə və gənclər təşkilatları arasında keçirilən minifutbol üzrə "Zəfər" Liqasına yekun vurulub.

    Bu barədə "Report"a assosiasiyadan məlumat verilib.

    Ümumilikdə 24 komandanın mübarizə apardığı turnirin final qarşılaşmasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin könüllülərdən ibarət komandası ilə Bakı Dövlət Universitetinin könüllülərdən ibarət kollektivi üz-üzə gəlib. Həlledici matçı üstün keçirən FHN könüllüləri qalib gələrək turnirin çempionu olublar. Bakı Dövlət Universitetinin könüllüləri gümüş, AIESEC könüllüləri isə bürünc medallar əldə ediblər.

    Final görüşünün ardından fərdi nominasiyaların qalibləri də müəyyənləşdirilib. FHN könüllüləri komandasının üzvü Əli İbrahimov "Ən yaxşı qapıçı", BDU könüllüləri komandasının üzvü Mügdət İbrahimli "Ən yaxşı oyunçu", AFFA könüllüləri komandasının üzvü Cəfər Cəfərli isə "Ən məhsuldar oyunçu" nominasiyaları üzrə mükafatlandırılıb.

    Sonda qalib komandaya kubok təqdim olunub. Kubok və müvafiq nominasiyalar üzrə mükafatlar AFFA-nın Kütləvi Futbol Departamentinin rəhbəri Fərrux İsmayılov və Azərbaycan Gənclər Fondunun Gənclər Təşkilatları ilə iş şöbəsinin müdiri Nail Şükürov tərəfindən təqdim edilib.

    AFFA uefa “Zəfər” Liqası "HatTrick" proqramı

    Son xəbərlər

    15:18

    Levon Mnatsakanyan son söz çıxışını davam etdirib

    Digər
    15:12

    Çin ABŞ-ni nüvə tərk-silahı ilə bağlı nümunə olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    15:12
    Foto

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olub

    Din
    15:06

    Mikayıl Cabbarov: "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sosial-iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindəndir"

    Biznes
    15:02

    Naxçıvanda 2900 ailəyə birdəfəlik maddi yardım göstəriləcək

    Sosial müdafiə
    15:00

    Qarabağ Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin binasının açılışı olub

    Elm və təhsil
    14:56

    Bakı və Tequsiqalpa ÜTT üzrə ikitərəfli danışıqları yekunlaşdırıb

    Xarici siyasət
    14:55

    "Wizz Air" İrəvan-London marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirəcək

    Region
    14:54

    İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin binasının təməlini qoyub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti