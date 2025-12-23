FIFA yeni texnologiyanı sınaqdan keçirir
Futbol
- 23 dekabr, 2025
- 09:43
FIFA topun meydanın hüdudlarını tərk edib-etmədiyini müəyyənləşdirməyə imkan verən yeni texnologiyanı sınaqdan keçirir.
"Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu yenilik "Out of Bounds" adlanır.
Bu, Qətərdə təşkil olunan Qitələrarası Kubokda üç oyunda sınaqdan keçirilən texnologiyalar seriyasından biridir.
Bundan əlavə, FİFA ofsaydların görüş xətti üzrə müəyyənləşdirilməsini daha sürətli və aydın etmək üçün "Real-time 3D Recreation" texnologiyasının istifadəsini genişləndirib. Video köməkçi hakim (VAR) və televiziya tamaşaçıları üçün əlçatan olan iki virtual yayım mövcuddur ki, bunlar hər iki qapıçının perspektivini əks etdirir.
Yeniliklərin ölkə çempionatlarında da əlçatan olub-olmayacağı məlum deyil.
Son xəbərlər
10:42
Səlahiyyətli nümayəndə: Naxçıvanda informasiya və kibertəhlükəsizlik potensialı sistemli şəkildə gücləndirilirDaxili siyasət
10:40
"Azərpoçt": AZAL-ın qəzaya uğramış təyyarəsinə həsr olunmuş poçt markası dünyaya yayılacaqİnfrastruktur
10:36
"Sabah" Azərbaycan çempionatları tarixində ili zirvədə başa vuran 10-cu komanda olubFutbol
10:34
Bakıda rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans keçirilirXarici siyasət
10:32
Bakıda 64 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölübHadisə
10:29
Azərbaycan Premyer Liqasında bu il keçirilmiş oyunlarda 447 qol vurulubFutbol
10:27
AZAL-ın vitse-prezidenti: "Təyyarə Qroznı hava limanına yaxınlaşan zaman, havada qeyri-qanuni fiziki müdaxilə baş verib"İnfrastruktur
10:25
Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının inormasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilirİKT
10:24