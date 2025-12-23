EAPCA: Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsi obyektivlikdən uzaqdır

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 09:31
    Avro-Atlantik Azərbaycanlılar Tərəfdaşlıq Şurası (EAPCA) Avropa Parlamentinin (AP) 18 dekabr 2025-ci il tarixində Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnaməni obyektivlikdən uzaq və reallığı əks etdirməyən sənəd kimi qiymətləndirir.

    "Report"un məlumatına görə, qurumun baş katibi Sahil Qasımovun imzaladığı bəyanatda qeyd olunur ki, qəbul olunan sənəddə irəli sürülən fikirlər hüquqi faktlara əsaslanmır, seçici və siyasi yanaşmadır.

    Avro-Atlantik coğrafi məkanında fəaliyyət göstərən transmilli lobbi təşkilatı olan EAPCA Avropa Parlamentini beynəlxalq hüquqa hörmət etməyə və bu çərçivədə uyğun yanaşma nümayiş etdirməyə çağırır.

    EAPCA tərəfindən qəbul edilmiş bəyanat Avropa Parlamentinin rəhbəri Ursula fon der Lyayenə və AP-nin Ali Komissarı Kaya Kallasa göndərilib.

