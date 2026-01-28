İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 11 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 28 yanvar, 2026
    • 10:18
    Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 11 %-dən çox artıb

    Azərbaycanın bank sektoru 2025-ci ildə 1 milyard 161,6 milyon manat xalis mənfəət əldə edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 11,2 % çoxdur.

    Ötən il bankların əməliyyat gəlirləri 6 milyard 971,1 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 22,6 % çox), əməliyyat xərcləri 5 milyard 61,7 milyon manat (26,95 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 430,7 milyon manat (18,4 % çox), gözlənilməz xərcləri 0,2 milyon manat (əvvəlki il gəlir olub), mənfəət vergisi ödəmələri isə 316,8 milyon manat (7,65 % az) təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı bank sektoru xalis mənfəət
    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана увеличилась более чем на 11%
    Net profit of Azerbaijan's banking sector up by over 11%

