Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана увеличилась более чем на 11%

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 10:31
    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана увеличилась более чем на 11%

    Банковский сектор Азербайджана в 2025 году получил чистую прибыль в размере 1 млрд 161,6 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Согласно данным, это на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.

    Операционные доходы банков в 2025 году составили 6 млрд 971,1 млн манатов (+22,6% по сравнению с предыдущим годом), операционные расходы - 5 млрд 61,7 млн манатов (+26,95%), отчисления в специальные резервы - 430,7 млн манатов (+18,4%), непредвиденные расходы - 0,2 млн манатов (в предыдущем году была прибыль), а выплаты налога на прибыль - 316,8 млн манатов (-7,65%).

    банковский сектор прибыль Азербайджан ЦБА
    Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 11 %-dən çox artıb
    Net profit of Azerbaijan's banking sector up by over 11%

    Последние новости

    11:18

    Анар Рзаев: Одна из новых станций Бакинского метро откроется уже в этом году

    Инфраструктура
    11:15

    Азербайджан вводит строгие правила использования детских изображений в рекламе

    Милли Меджлис
    11:15

    На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    11:12

    В Хырдалане в 2026 году может появиться новый тоннель

    Инфраструктура
    11:09

    Рахман Гумматов: В 2026 году в Баку планируется строительство еще 4 дорог

    Инфраструктура
    10:59

    Полиция Хачмаза изъяла 7 кг марихуаны и пистолет "Макаров"

    Происшествия
    10:56

    Дорожная полиция призывает к повышенной бдительности на дорогах в связи с непогодой

    Внутренняя политика
    10:49

    В Баку из поселка Мехдиабад проложат трамвайную линию до станции метро "28 Мая"

    Инфраструктура
    10:47

    Анар Рзаев: Суточный пассажиропоток поезда Баку-Сумгайыт достиг 43 тыс. человек

    Инфраструктура
    Лента новостей