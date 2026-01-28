Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана увеличилась более чем на 11%
Финансы
- 28 января, 2026
- 10:31
Банковский сектор Азербайджана в 2025 году получил чистую прибыль в размере 1 млрд 161,6 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно данным, это на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.
Операционные доходы банков в 2025 году составили 6 млрд 971,1 млн манатов (+22,6% по сравнению с предыдущим годом), операционные расходы - 5 млрд 61,7 млн манатов (+26,95%), отчисления в специальные резервы - 430,7 млн манатов (+18,4%), непредвиденные расходы - 0,2 млн манатов (в предыдущем году была прибыль), а выплаты налога на прибыль - 316,8 млн манатов (-7,65%).
