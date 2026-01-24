İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 15:00
    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların ötənilki faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın faiz gəlirləri

    (milyon manatla)

    Bankın faiz gəlirlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    1 180,081

    38,8%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    1 095,602

    19,8%

    3

    PASHA Bank

    542,055

    13,4%

    4

    Bank Respublika

    299,579

    26,6%

    5

    Access Bank

    256,176

    14,1%

    6

    Unibank

    251,233

    8,2%

    7

    Xalq Bank

    228,641

    24,3%

    8

    Yelo Bank

    180,422

    19,1%

    9

    Bank of Baku

    177,272

    16,1%

    10

    Rabitabank

    137,586

    20,4%

    11

    Azer-Turk Bank

    126,760

    18,2%

    12

    Turan Bank

    102,642

    14,8%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    84,431

    55,1%

    14

    Express Bank

    82,727

    20,8%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    53,006

    14,1%

    16

    Bank VTB Azerbaijan

    40,446

    24,0%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    39,840

    10,5%

    18

    Premium Bank

    36,984

    16,4%

    19

    Bank BTB

    32,675

    4,7%

    20

    AFB Bank

    26,096

    16,1%

    21

    Bank Eurasia

    16,516

    9,3%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    5,667

    11,8%
    Azərbaycan bankları faiz gəlirləri renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных доходов (2025)

    Son xəbərlər

    15:41

    İspaniya parlamentinin sədri: Bakıda müasir çağırışlarla mübarizə barədə açıq dialoq apardıq

    Xarici siyasət
    15:40

    Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    15:35

    "AnewZ" Azərbaycan və Vatikan arasında dinlərarası dialoq haqqında sənədli film hazırlayıb

    Xarici siyasət
    15:29

    "Liverpul"un müdafiəçisi karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər

    Futbol
    15:27

    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq dəniz nəqliyyatı ilə 3 milyon tona yaxın yük daşınıb

    Biznes
    15:20

    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    15:19

    Əfqanıstanda üç gün ərzində yağan qar və leysan yağışlar 60-dan çox insanın həyatına son qoyub

    Digər ölkələr
    15:00

    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    14:45

    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq dəmiryolu nəqliyyatı ilə 3 milyard dollarlıq yük daşınıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti