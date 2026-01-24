Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных доходов (2025)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 15:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных доходов (2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру их процентных доходов за 2025 год:

    Банки

    Процентных доходы банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика процентных доходов

    банков

    1

    Kapital Bank

    1 180,081

    38,8%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    1 095,602

    19,8%

    3

    PASHA Bank

    542,055

    13,4%

    4

    Bank Respublika

    299,579

    26,6%

    5

    Access Bank

    256,176

    14,1%

    6

    Unibank

    251,233

    8,2%

    7

    Xalq Bank

    228,641

    24,3%

    8

    Yelo Bank

    180,422

    19,1%

    9

    Bank of Baku

    177,272

    16,1%

    10

    Rabitabank

    137,586

    20,4%

    11

    Azer-Turk Bank

    126,760

    18,2%

    12

    Turan Bank

    102,642

    14,8%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    84,431

    55,1%

    14

    Express Bank

    82,727

    20,8%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    53,006

    14,1%

    16

    Bank VTB Azerbaijan

    40,446

    24,0%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    39,840

    10,5%

    18

    Premium Bank

    36,984

    16,4%

    19

    Bank BTB

    32,675

    4,7%

    20

    AFB Bank

    26,096

    16,1%

    21

    Bank Eurasia

    16,516

    9,3%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    5,667

    11,8%
    Банки Азербайджана Процентных доходы ренкинг
    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

