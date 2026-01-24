Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных доходов (2025)
- 24 января, 2026
- 15:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру их процентных доходов за 2025 год:
|
№
|
Банки
|
Процентных доходы банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика процентных доходов
банков
|
1
|
Kapital Bank
|
1 180,081
|
38,8%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
1 095,602
|
19,8%
|
3
|
PASHA Bank
|
542,055
|
13,4%
|
4
|
Bank Respublika
|
299,579
|
26,6%
|
5
|
Access Bank
|
256,176
|
14,1%
|
6
|
Unibank
|
251,233
|
8,2%
|
7
|
Xalq Bank
|
228,641
|
24,3%
|
8
|
Yelo Bank
|
180,422
|
19,1%
|
9
|
Bank of Baku
|
177,272
|
16,1%
|
10
|
Rabitabank
|
137,586
|
20,4%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
126,760
|
18,2%
|
12
|
Turan Bank
|
102,642
|
14,8%
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
84,431
|
55,1%
|
14
|
Express Bank
|
82,727
|
20,8%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
53,006
|
14,1%
|
16
|
Bank VTB Azerbaijan
|
40,446
|
24,0%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
39,840
|
10,5%
|
18
|
Premium Bank
|
36,984
|
16,4%
|
19
|
Bank BTB
|
32,675
|
4,7%
|
20
|
AFB Bank
|
26,096
|
16,1%
|
21
|
Bank Eurasia
|
16,516
|
9,3%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
5,667
|
11,8%