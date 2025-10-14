Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.10.2025)
- 14 oktyabr, 2025
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9706 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % artaraq 2,0981 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9706
|
100 Rusiya rublu
|
2,0981
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1016
|
1 Belarus rublu
|
0,5592
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0073
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1189
|
1 Çexiya kronu
|
0,0810
|
1 Çin yuanı
|
0,2382
|
1 Danimarka kronu
|
0,2639
|
1 Gürcü larisi
|
0,6275
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2186
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0191
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2699
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1789
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1182
|
1 İsrail şekeli
|
0,5169
|
1 Kanada dolları
|
1,2105
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5408
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3162
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5027
|
1 Moldova leyi
|
0,1012
|
1 Norveç kronu
|
0,1684
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6014
|
1 Polşa zlotası
|
0,4624
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3873
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3099
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3125
|
Türk lirəsi
|
0,0406
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0408
|
Yapon yeni
|
1,1195
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9702
|
Qızıl
|
7084,3080
|
Gümüş
|
90,5178
|
Platin
|
2851,9370
|
Palladium
|
2564,7135