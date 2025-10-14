İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.10.2025)

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9706 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % artaraq 2,0981 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9706

    100 Rusiya rublu

    2,0981

    1 Avstraliya dolları

    1,1016

    1 Belarus rublu

    0,5592

    1 Bolqarıstan levi

    1,0073

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1189

    1 Çexiya kronu

    0,0810

    1 Çin yuanı

    0,2382

    1 Danimarka kronu

    0,2639

    1 Gürcü larisi

    0,6275

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0191

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2699

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1789

    1 İsveçrə frankı

    2,1182

    1 İsrail şekeli

    0,5169

    1 Kanada dolları

    1,2105

    1 Küveyt dinarı

    5,5408

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3162

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5027

    1 Moldova leyi

    0,1012

    1 Norveç kronu

    0,1684

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6014

    1 Polşa zlotası

    0,4624

    1 Rumıniya leyi

    0,3873

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3099

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3125

    Türk lirəsi

    0,0406

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0408

    Yapon yeni

    1,1195

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9702

    Qızıl

    7084,3080

    Gümüş

    90,5178

    Platin

    2851,9370

    Palladium

    2564,7135
    məzənnə dollar manat
