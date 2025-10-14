Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2025)
- 14 октября, 2025
- 09:12
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 1,9706 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,9% - до 2,0981 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9706
|
100 российских рублей
|
2,0981
|
1 австралийский доллар
|
1,1016
|
1 белорусский рубль
|
0,5592
|
1 болгарский лев
|
1,0073
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1189
|
1 чешская крона
|
0,0810
|
1 китайский юань
|
0,2382
|
1 датская крона
|
0,2639
|
1 грузинский лари
|
0,6275
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0191
|
1 британский фунт
|
2,2699
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1789
|
1 швейцарский франк
|
2,1182
|
1 израильский шекель
|
0,5169
|
1 канадский доллар
|
1,2105
|
1 кувейтский динар
|
5,5408
|
100 казахстанских тенге
|
0,3162
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5027
|
1 молдавский лей
|
0,1012
|
1 норвежская крона
|
0,1684
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6014
|
1 польский злотый
|
0,4624
|
1 румынский лей
|
0,3873
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3099
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3125
|
1 Турецкая лира
|
0,0406
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1195
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9702
|
Золото
|
7084,3080
|
Серебро
|
90,5178
|
Платина
|
2851,9370
|
Палладий
|
2564,7135