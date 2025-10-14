Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2025)

Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 1,9706 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,9% - до 2,0981 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9706

    100 российских рублей

    2,0981

    1 австралийский доллар

    1,1016

    1 белорусский рубль

    0,5592

    1 болгарский лев

    1,0073

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1189

    1 чешская крона

    0,0810

    1 китайский юань

    0,2382

    1 датская крона

    0,2639

    1 грузинский лари

    0,6275

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0191

    1 британский фунт

    2,2699

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1789

    1 швейцарский франк

    2,1182

    1 израильский шекель

    0,5169

    1 канадский доллар

    1,2105

    1 кувейтский динар

    5,5408

    100 казахстанских тенге

    0,3162

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5027

    1 молдавский лей

    0,1012

    1 норвежская крона

    0,1684

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6014

    1 польский злотый

    0,4624

    1 румынский лей

    0,3873

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3099

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3125

    1 Турецкая лира

    0,0406

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0408

    100 Японских йен

    1,1195

    1 Новозеландский доллар

    0,9702

    Золото

    7084,3080

    Серебро

    90,5178

    Платина

    2851,9370

    Палладий

    2564,7135
