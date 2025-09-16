İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaq

    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 12:55
    Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaq

    Azərbaycan hökuməti 2026-cı il üçün əsas kapitala kapital qoyuluşlarının 6,9 % səviyyəsində artacağını proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin hesabatında qeyd olunub.

    Proqnozlara görə, 2026-2029-cu illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşlarının orta illik artımı 3,9 % təşkil edəcək.

    Xatırladaq ki, statistik məlumatlara əsasən, 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında iqtisadiyyata kapital qoyuluşlarının nominal həcmi 11 milyard 374,5 milyon manat təşkil edib. Kapital qoyuluşlarının həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,2 % azalıb.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi kapital qoyuluşları proqnoz
    Капвложения в экономику Азербайджана в 2026 году увеличатся на 6,9%
    Capital investments in Azerbaijan's economy in 2026 to increase 6.9%

