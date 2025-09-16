Капвложения в экономику Азербайджана в 2026 году увеличатся на 6,9%
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 12:30
Правительство Азербайджана рост капвложений в основной капитал на 2026 год прогнозирует на уровне 6,9%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные министерства финансов.
Согласно прогнозам, в 2026-2029гг среднегодовой рост капвложений в экономику Азербайджана составит 3,9%.
Напомним, что по данным статистики, в январе-августе 2025 года номинальный объем капвложений в экономику составил 11 млрд 374,5 млн манатов. При этом объем капвложений снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
