Капвложения в экономику Азербайджана в 2026 году увеличатся на 6,9%

Правительство Азербайджана рост капвложений в основной капитал на 2026 год прогнозирует на уровне 6,9%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные министерства финансов.

Согласно прогнозам, в 2026-2029гг среднегодовой рост капвложений в экономику Азербайджана составит 3,9%.

Напомним, что по данным статистики, в январе-августе 2025 года номинальный объем капвложений в экономику составил 11 млрд 374,5 млн манатов. При этом объем капвложений снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.