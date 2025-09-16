Капвложения в экономику Азербайджана в 2026 году увеличатся на 6,9%

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 12:30
    Правительство Азербайджана рост капвложений в основной капитал на 2026 год прогнозирует на уровне 6,9%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные министерства финансов.

    Согласно прогнозам, в 2026-2029гг среднегодовой рост капвложений в экономику Азербайджана составит 3,9%.

    Напомним, что по данным статистики, в январе-августе 2025 года номинальный объем капвложений в экономику составил 11 млрд 374,5 млн манатов. При этом объем капвложений снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

    капвложения прогноз Минфин
    Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaq
    Capital investments in Azerbaijan's economy in 2026 to increase 6.9%

