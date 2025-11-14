İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 1 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:14
    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 1 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda əsas kapitala 14 milyard 830 milyon manat və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,3 % çox investisiya yönəldilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, son 1 ildə neft-qaz sektoruna investisiyalar 8,8 % azalıb, qeyri-neft-qaz sektoruna investisiyalar isə 6 % artıb.

    10 ayda istifadə olunmuş investisiyanın 7 milyard 499,8 milyon manatı və yaxud 50,6 %-i məhsul istehsalı sahələrinə, 4 milyard 863,3 milyon manatı və yaxud 32,8 %-i xidmət sahələrinə, 2 milyard 466,9 milyon manatı və yaxud 16,6 %-i isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf olunub.

    Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 11 milyard 486,5 milyon manatını və yaxud 77,5 %-ni daxili investisiyalar təşkil edib, 11 milyard 493,8 milyon manatı və yaxud 77,5 %-i bilavasitə tikintiquraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunub.

    investisiya Dövlət Statistika Komitəsi
    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1,3%

