Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1,3%

В январе–октябре этого года в Азербайджане капвложения в основной капитал составили 14 млрд 830 млн манатов, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,8 %, тогда как капвложения в ненефтегазовый сектор выросли на 6%.

За 10 месяцев инвестиции распределились следующим образом: 7 млрд 499,8 млн манатов (50,6 %) - в сферу производства продукции, 4 млрд 863,3 млн манатов (32,8 %) - в сферу услуг, 2 млрд 466,9 млн манатов (16,6 %) - на строительство жилья.

В структуре капвложений 11 млрд 486,5 млн манатов или 77,5% - внутренние.

Инвестиции в строительно-монтажные работы за отчетный период составили 11 млрд 493,8 млн манатов (77,5%).