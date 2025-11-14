Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1,3%
- 14 ноября, 2025
- 15:25
В январе–октябре этого года в Азербайджане капвложения в основной капитал составили 14 млрд 830 млн манатов, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,8 %, тогда как капвложения в ненефтегазовый сектор выросли на 6%.
За 10 месяцев инвестиции распределились следующим образом: 7 млрд 499,8 млн манатов (50,6 %) - в сферу производства продукции, 4 млрд 863,3 млн манатов (32,8 %) - в сферу услуг, 2 млрд 466,9 млн манатов (16,6 %) - на строительство жилья.
В структуре капвложений 11 млрд 486,5 млн манатов или 77,5% - внутренние.
Инвестиции в строительно-монтажные работы за отчетный период составили 11 млрд 493,8 млн манатов (77,5%).