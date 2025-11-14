Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1,3%

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 15:25
    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1,3%

    В январе–октябре этого года в Азербайджане капвложения в основной капитал составили 14 млрд 830 млн манатов, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,8 %, тогда как капвложения в ненефтегазовый сектор выросли на 6%.

    За 10 месяцев инвестиции распределились следующим образом: 7 млрд 499,8 млн манатов (50,6 %) - в сферу производства продукции, 4 млрд 863,3 млн манатов (32,8 %) - в сферу услуг, 2 млрд 466,9 млн манатов (16,6 %) - на строительство жилья.

    В структуре капвложений 11 млрд 486,5 млн манатов или 77,5% - внутренние.

    Инвестиции в строительно-монтажные работы за отчетный период составили 11 млрд 493,8 млн манатов (77,5%).

    инвестиции экономика Азербайджана ненефтегазовый сектор нефтегазовый сектор капвложения
    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 1 %-dən çox artıb

    Последние новости

    15:44

    Более 4 600 освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

    Социальная защита
    15:42

    Промпроизводство в Азербайджане сократилось на 1,2%

    Промышленность
    15:36

    Производственная авария на заводе "Азерсилах" в Ширване: погиб сотрудник предприятия

    Происшествия
    15:29

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла почти на 2%

    Энергетика
    15:28

    Бахтияр Асланбейли: BP ведет переговоры о расширении деятельности в Азербайджане

    Энергетика
    15:27

    СМИ: КСИР задержал нефтяной танкер Talara и увел его в иранские воды

    Другие страны
    15:25

    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1,3%

    Финансы
    15:24

    Названо число безработных в Азербайджане

    Социальная защита
    15:23

    В Азербайджане за 9 месяцев родились 72,2 тыс. младенцев

    Внутренняя политика
    Лента новостей