ARDNF-dən büdcəyə transfertlər 12 % azaldılır
Maliyyə
- 16 sentyabr, 2025
- 00:28
Azərbaycanın 2026-cı il üçün dövlət büdcəsində Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) transfertin məbləği 12 milyard 750 milyon manat nəzərdə tutulub.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 11,95 % azdır.
ARDNF-dən planlaşdırılan transfert proqnozlaşdırılan büdcə gəlirlərinin 33,2 %-i qədərdir. Bu isə 4,6 faiz bəndi azdır.
Son xəbərlər
00:44
Azərbaycanın gömrük orqanlarının büdcə öhdəliyi 4 %-ə yaxın artırılırMaliyyə
00:43
Azərbaycanın vergi orqanlarının büdcə öhdəliyi 9 %-ə yaxın artırılırMaliyyə
00:30
Azərbaycan müdafiə və təhlükəsizlik xərclərini 4 %-ə yaxın artırırMaliyyə
00:28
ARDNF-dən büdcəyə transfertlər 12 % azaldılırMaliyyə
00:28
Tramp: ABŞ Venesuelanın narkotik kartelinə ikinci dəfə zərbə endiribDigər ölkələr
00:27
Azərbaycanda gələn il icmal büdcə 49 milyard manata yaxın olacaqMaliyyə
00:26
Azərbaycanda gələn il dövlət büdcəsi 42 milyard manata yaxın olacaqMaliyyə
00:24
Gələn il Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti 65 dollar olacaqMaliyyə
00:05