SOFAZ почти на 12% сокращает трансферт в госбюджет

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год предусмотрен трансферт из Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) в размере 12 миллиардов 750 миллионов манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Минфина "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

Согласно документу, показатель на 11,95 % меньше утвержденного прогноза на 2025 год.

Планируемый трансферт из SOFAZ составляет 33,2 % от прогнозируемых доходов бюджета, что на 4,6 п.п. меньше аналогичного показателя текущего года.