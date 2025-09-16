Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    SOFAZ почти на 12% сокращает трансферт в госбюджет

    Финансы
    16 сентября, 2025
    • 01:15
    SOFAZ почти на 12% сокращает трансферт в госбюджет

    В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год предусмотрен трансферт из Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) в размере 12 миллиардов 750 миллионов манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Минфина "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

    Согласно документу, показатель на 11,95 % меньше утвержденного прогноза на 2025 год.

    Планируемый трансферт из SOFAZ составляет 33,2 % от прогнозируемых доходов бюджета, что на 4,6 п.п. меньше аналогичного показателя текущего года.

