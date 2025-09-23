İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Murad Əhmədiyev: "Güclü idmançı olmaq üçün öz üzərində həmişə işləməlisən"

    23 sentyabr, 2025
    • 06:41
    Murad Əhmədiyev: Güclü idmançı olmaq üçün öz üzərində həmişə işləməlisən

    "Çox güclü rəqiblərə qalib gəldim".

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov deyib.

    Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında debütünü bürünc medalla başa vuran güləşçi gələcək planlarından da danışıb:

    "Güclü idmançı olmaq üçün öz üzərində həmişə işləməlisən. Qarşıda VI İslam Həmrəyliyi Oyunları baş tutacaq. Bu oyunlara ciddi hazırlaşıb çempion olacam".

