Мурад Ахмадиев: Необходимо продолжать работать над собой, чтобы стать еще сильнее
Командные
23 сентября, 2025
- 07:39
Я одолел очень сильных соперников.
Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Ахмадиев.
Борец, который дебютировал на мировом чемпионате в Загребе, столице Хорватии, и завоевал бронзовую медаль, также рассказал о своих планах на будущее:
"Чтобы быть сильным спортсменом, нужно постоянно работать над собой. Впереди нас ждут VI Игры исламской солидарности. Я буду серьезно готовиться к этим соревнованиям и стану чемпионом".
