Мурад Ахмадиев: Необходимо продолжать работать над собой, чтобы стать еще сильнее

    Я одолел очень сильных соперников.

    Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Ахмадиев.

    Борец, который дебютировал на мировом чемпионате в Загребе, столице Хорватии, и завоевал бронзовую медаль, также рассказал о своих планах на будущее:

    "Чтобы быть сильным спортсменом, нужно постоянно работать над собой. Впереди нас ждут VI Игры исламской солидарности. Я буду серьезно готовиться к этим соревнованиям и стану чемпионом".

