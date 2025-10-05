İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Qazaxıstana qalib gəlib

    • 05 oktyabr, 2025
    • 13:35
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi III MDB Oyunlarında qələbə qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma A qrupunun oyununda Qazaxıstan seçməsinə 20:5 hesabı ilə qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, milli ilk maçtında Özbəkistana 13:16 hesabı ilə məğlub olub.

