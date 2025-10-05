III MDB Oyunları: Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Qazaxıstana qalib gəlib
Komanda
- 05 oktyabr, 2025
- 13:35
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi III MDB Oyunlarında qələbə qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma A qrupunun oyununda Qazaxıstan seçməsinə 20:5 hesabı ilə qalib gəlib.
Qeyd edək ki, milli ilk maçtında Özbəkistana 13:16 hesabı ilə məğlub olub.
