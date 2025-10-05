Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    III Игры СНГ: Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 обыграла Казахстан

    Командные
    • 05 октября, 2025
    • 13:40
    Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 на III Играх СНГ разгромно обыграла команду Казахстана.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, где проходят соревнования по этому виду спорта, встреча в группе А завершилась победой азербайджанских баскетболисток со счетом 20:5.

    Отметим, что в первом матче национальная сборная проиграла Узбекистану со счетом 13:16.

    сборная Азербайджана баскетбол 3х3 III Игры СНГ
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Qazaxıstana qalib gəlib

