III Игры СНГ: Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 обыграла Казахстан
Командные
- 05 октября, 2025
- 13:40
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 на III Играх СНГ разгромно обыграла команду Казахстана.
Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, где проходят соревнования по этому виду спорта, встреча в группе А завершилась победой азербайджанских баскетболисток со счетом 20:5.
Отметим, что в первом матче национальная сборная проиграла Узбекистану со счетом 13:16.
