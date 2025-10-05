III Игры СНГ: Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 обыграла Казахстан

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 на III Играх СНГ разгромно обыграла команду Казахстана.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, где проходят соревнования по этому виду спорта, встреча в группе А завершилась победой азербайджанских баскетболисток со счетом 20:5.

Отметим, что в первом матче национальная сборная проиграла Узбекистану со счетом 13:16.