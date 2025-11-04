Azərbaycanın futzal və voleybol milliləri İslamiadada mübarizəyə başlayırlar
04 noyabr, 2025
- 09:03
Azərbaycan təmsilçiləri Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bu gün mübarizəyə başlayırlar.
"Report"un məlumatına görə, qadınlardan ibarət voleybol yığması ilk görüşündə İran kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Oyun saat 14:00-da start götürəcək.
Futzal millisi A qrupunda Liviya ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Qarşılaşma Şahzadə Feysəl ibn Fərhad Olimpiya Kompleksində, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, İslamiadanın açılış mərasimi noyabrın 7-də, bağlanış tədbiri isə 21-də baş tutacaq.
