Сборные Азербайджана по футзалу и волейболу начинают соревнования на Исламиаде
Командные
- 04 ноября, 2025
- 10:03
Cборная Азербайджана сегодня начнет соревнования на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает Report, женская сборная по волейболу в своем первом матче в 14:00 встретится со сборной Ирана.
Сборная Азербайджана по футзалу в группе А сыграет с Ливией. Матч начнется в 17:00 по бакинскому времени.
Отметим, что церемония открытия Исламиады состоится 7 ноября, а церемония закрытия - 21 ноября.
