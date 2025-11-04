Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 04 ноября, 2025
    • 10:03
    Сборные Азербайджана по футзалу и волейболу начинают соревнования на Исламиаде

    Cборная Азербайджана сегодня начнет соревнования на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, женская сборная по волейболу в своем первом матче в 14:00 встретится со сборной Ирана.

    Сборная Азербайджана по футзалу в группе А сыграет с Ливией. Матч начнется в 17:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что церемония открытия Исламиады состоится 7 ноября, а церемония закрытия - 21 ноября.

    Azərbaycanın futzal və voleybol milliləri İslamiadada mübarizəyə başlayırlar

