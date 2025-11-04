Сборные Азербайджана по футзалу и волейболу начинают соревнования на Исламиаде

Cборная Азербайджана сегодня начнет соревнования на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщает Report, женская сборная по волейболу в своем первом матче в 14:00 встретится со сборной Ирана.

Сборная Азербайджана по футзалу в группе А сыграет с Ливией. Матч начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Отметим, что церемония открытия Исламиады состоится 7 ноября, а церемония закрытия - 21 ноября.