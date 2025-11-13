Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilib
Komanda
- 13 noyabr, 2025
- 16:54
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə oyununda "Lənkəran" "Sərhədçi"ni qəbul edib
Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən matç ev sahiblərinin 83:78 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 16-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
17:00
Aİ Komissiyasının sədri: Ukraynaya maliyyə dəstəyinin 3 variantını müzakirə edirikDigər ölkələr
16:58
Qırğızıstan Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üçün ədəbi mükafat təsis etməyi təklif edibXarici siyasət
16:54
Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan kənarlaşdırılıbFutbol
16:54
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilibKomanda
16:51
Foto
Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılırİnfrastruktur
16:49
Foto
Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıbSağlamlıq
16:48
Foto
Azərbaycan və İsrail fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
16:46
Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklərDigər ölkələr
16:45