Azərbaycan Basketbol Liqasında növbəti tura bu gün start verilir
Komanda
- 06 noyabr, 2025
- 09:35
Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Lənkəran" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək.
Qarşılaşma Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.
Meydan sahibləri B qrupunda 7 xalla üçüncü, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 6 xalla altıncı pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq.
