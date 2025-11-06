İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan Basketbol Liqasında növbəti tura bu gün start verilir

    Komanda
    • 06 noyabr, 2025
    • 09:35
    Azərbaycan Basketbol Liqasında növbəti tura bu gün start verilir

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Lənkəran" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək.

    Qarşılaşma Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.

    Meydan sahibləri B qrupunda 7 xalla üçüncü, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 6 xalla altıncı pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Lənkəran basketbol komandası Sumqayıt basketbol klubu VI tur
    Сегодня стартует очередной тур АБЛ

    Son xəbərlər

    10:28

    Aygün Əliyeva: Bu il Qərbi Azərbaycanla bağlı maliyyələşdirdiyimiz layihələr rekord sayda olub

    Daxili siyasət
    10:27

    ADY: Ermənistana gedən yük qatarında 1 000 tona yaxın Qazaxıstan taxılı var

    İnfrastruktur
    10:26

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" - "Neftçi" matçının təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    10:26

    Pakistanda avtoqəzada yeddi nəfər diri-diri yanıb

    Digər ölkələr
    10:24
    Foto

    Ermənistana Qazaxıstan taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    10:23

    Şuşada hərbçilərin Zəfər yürüşü başlayıb

    Daxili siyasət
    10:22

    Qarabağda 6 fiber-optik magistral xəttin tikintisi yekunlaşıb

    İKT
    10:20
    Foto

    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə bağlı hərbçilərin yürüşü keçirilir

    Daxili siyasət
    10:15

    Filippində qasırğa nəticəsində 140 nəfər ölüb, fövqəladə rejim tətbiq edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti