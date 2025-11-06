Сегодня стартует очередной тур АБЛ
Командные
- 06 ноября, 2025
- 09:59
Сегодня стартует VI тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает Report, в единственном матче дня "Лянкяран" примет "Сумгайыт".
Встреча начнется в 15:00 в Олимпийском спортивном комплексе Лянкярана.
Хозяева площадки занимают третье место в группе B с 7 очками, представители "города молодежи" находятся на шестой строчке с 6 очками.
Отметим, что тур завершится 9 ноября.
