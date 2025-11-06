Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Сегодня стартует очередной тур АБЛ

    Сегодня стартует VI тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

    Как сообщает Report, в единственном матче дня "Лянкяран" примет "Сумгайыт".

    Встреча начнется в 15:00 в Олимпийском спортивном комплексе Лянкярана.

    Хозяева площадки занимают третье место в группе B с 7 очками, представители "города молодежи" находятся на шестой строчке с 6 очками.

    Отметим, что тур завершится 9 ноября.

