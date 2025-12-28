Трамп раскритиковал ООН за неспособность помочь в миротворчестве

Президент США Дональд Трамп заявил, что ООН проявила недостаточно активности в связи с кризисом в Украине.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что всемирной организации нужно демонстрировать больше инициативы.

"США стали в самом деле играть роль ООН, от которых было очень мало содействия или помощи в любых конфликтах, включая катастрофу, которая сейчас идет между Россией и Украиной", - написал глава Белого дома, комментируя мирные переговоры между Таиландом и Камбоджей.

Трамп отметил, что ООН должна стать "активной силой и заняться вопросами мира во всем мире".

При этом американский лидер указал, что США за последние 11 месяцев остановили или урегулировали восемь вооруженных конфликтов в мире. Он добавил, что теперь Таиланд и Камбоджа будут жить в мире, в соответствии с прежними договоренностями. Трамп также поздравил лидеров обеих стран с быстрым и честным решением проблемы, заверив, что США всегда готовы оказать помощь.