Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп раскритиковал ООН за неспособность помочь в миротворчестве

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 19:23
    Трамп раскритиковал ООН за неспособность помочь в миротворчестве

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ООН проявила недостаточно активности в связи с кризисом в Украине.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что всемирной организации нужно демонстрировать больше инициативы.

    "США стали в самом деле играть роль ООН, от которых было очень мало содействия или помощи в любых конфликтах, включая катастрофу, которая сейчас идет между Россией и Украиной", - написал глава Белого дома, комментируя мирные переговоры между Таиландом и Камбоджей.

    Трамп отметил, что ООН должна стать "активной силой и заняться вопросами мира во всем мире".

    При этом американский лидер указал, что США за последние 11 месяцев остановили или урегулировали восемь вооруженных конфликтов в мире. Он добавил, что теперь Таиланд и Камбоджа будут жить в мире, в соответствии с прежними договоренностями. Трамп также поздравил лидеров обеих стран с быстрым и честным решением проблемы, заверив, что США всегда готовы оказать помощь.

    Дональд Трамп ООН TruthSocial
    Tramp BMT-ni sülhün qorunmasına kömək etmədiyinə görə tənqid edib

    Последние новости

    20:24

    Зеленский перед встречей с Трампом провел разговор со Стармером

    Другие страны
    20:16

    На дорогах в ряде регионов Азербайджана ночью ожидается гололедица

    Экология
    20:07

    Экс-игроку "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы за преследование жертвы

    Футбол
    19:52

    ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

    Другие страны
    19:46

    WSJ: Регулярное использование чат-ботов способствует развитию психоза

    Здоровье
    19:23

    Трамп раскритиковал ООН за неспособность помочь в миротворчестве

    Другие страны
    19:05

    Молдова уведомила РФ о денонсации соглашения по "Русскому дому"

    Другие страны
    18:49

    КНР провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты

    Другие страны
    18:33

    FT: Зеленский на встрече с Трампом намерен убедить его усилить давление на РФ

    Другие страны
    Лента новостей