Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    WSJ: Регулярное использование чат-ботов способствует развитию психоза

    Здоровье
    • 28 декабря, 2025
    • 19:46
    WSJ: Регулярное использование чат-ботов способствует развитию психоза

    Ученые связали использование чат-ботов со случаями психоза и бредовых состояний у пациентов на основе их переписок с ChatGPT.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Психиатр Калифорнийского университета Кит Саката рассказал изданию, что чат-боты не могут самостоятельно стать причиной психологических расстройств, но в нескольких случаях привели к обострению у некоторых пациентов, страдающих бредовым психозом.

    "Технология, возможно, и не вводит в заблуждение, но [психически нездоровый] человек говорит компьютеру о своей реальности, а компьютер принимает это за истину и отражает обратно. Таким образом, он становится соучастником в циклическом возникновении этого заблуждения", - сказал WSJ Саката.

    Эксперты в области психиатрии утверждают, что в некоторых случаях причиной для развития психоза у пациентов было именно поведение чат-бота, в основу которого заложено согласие с любыми идеями пользователей. Таким образом, ChatGPT мог подтвердить заблуждение страдающего от психологических заболеваний человека о том, что он совершил некий научный прорыв или находится в центре правительственного заговора.

    искусственный интеллект психическое здоровье The Wall Street Journal

    Последние новости

    20:24

    Зеленский перед встречей с Трампом провел разговор со Стармером

    Другие страны
    20:16

    На дорогах в ряде регионов Азербайджана ночью ожидается гололедица

    Экология
    20:07

    Экс-игроку "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы за преследование жертвы

    Футбол
    19:52

    ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

    Другие страны
    19:46

    WSJ: Регулярное использование чат-ботов способствует развитию психоза

    Здоровье
    19:23

    Трамп раскритиковал ООН за неспособность помочь в миротворчестве

    Другие страны
    19:05

    Молдова уведомила РФ о денонсации соглашения по "Русскому дому"

    Другие страны
    18:49

    КНР провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты

    Другие страны
    18:33

    FT: Зеленский на встрече с Трампом намерен убедить его усилить давление на РФ

    Другие страны
    Лента новостей