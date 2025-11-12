İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası

    Timur Xusanov: "Özbəkistan ÜTT-yə üzv olmalı və Azərbaycanla əlaqələri inkişaf etdirməlidir"

    İnfrastruktur
    • 12 noyabr, 2025
    • 12:12
    Timur Xusanov: Özbəkistan ÜTT-yə üzv olmalı və Azərbaycanla əlaqələri inkişaf etdirməlidir

    Özbəkistan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzvlüyü ölkə müəssisələrinin xarici bazarlara çıxışının genişləndirilməsi və iqtisadi əlaqələrin, o cümlədən Azərbaycanla əlaqələrin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addım hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Özbəkistanın İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyinin Kiçik və orta biznesin inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin analitik dəstəyi və koordinasiyası Departamentinin direktoru Timur Xusanov Bakıda keçirilən "Asiya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Monitorinqi 2025"in təqdimat seminarında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Özbəkistanda kiçik və orta biznesin (KOB) sürətli artımının əsas amili ÜDM-in ildə təxminən 6 % səviyyəsində sabit artımıdır ki, bu da sahibkarlığın inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradır.

    "Bu, iqtisadiyyatımızın dayanıqlığını təmin edən yaxşı infrastrukturdur. Lakin Özbəkistan üçün əlaqəlilik çox vacibdir – bu, yol xəritələrinin, dəmir yollarının və avtomobil yollarının inkişafını və bunun həm də Azərbaycanla əməkdaşlıq çərçivəsində reallaşdırılmasını əhatə edir. Bu, əsas istiqamətdir və İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyi olaraq əsas vəzifəmiz biznes üçün keyfiyyətli infrastruktur yaratmaqdır", - T.Xusanov vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, Özbəkistan ABŞ, Çin və Böyük Britaniya ilə ÜTT-yə üzvlüklə bağlı danışıqları başa çatdırıb.

    Özbəkistan Baş nazirinin müavini Jamşid Xocayev 2025-ci ilin may ayında Özbəkistanın 2026-cı ilin mart ayında Kamerunda keçiriləcək 14-cü nazirlər konfransına qədər Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulmaq niyyətində olduğunu bildirib.

    Özbəkistan Ümumdünya Ticarət Təşkilatı Timur Xusanov
    Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    13:14

    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    13:12

    Kürdəmir və Bakının Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçılar təyin edilib

    Digər
    13:10

    Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçir

    Region
    13:07

    Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərdən 18-nin nəşi tapılıb

    Region
    13:05

    Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıb

    Mədəniyyət
    13:03

    Nazir müavini: Hazırda Azərbaycanda Vətən müharibəsi ilə bağlı beş film çəkilir

    Milli Məclis
    13:00

    Astarada avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:00

    "Real"ın baş məşqçisi braziliyalı futbolçunun satılmasına razıdır

    Futbol
    12:58
    Foto

    "Şamaxinka"dan Biləcəriyə qədər xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti