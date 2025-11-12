Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном

Узбекистан рассматривает вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) как важный шаг для расширения выхода своих предприятий на внешние рынки и укрепления экономической связности, в том числе с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента аналитической поддержки и координации государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса Министерства экономики и финансов Узбекистана Тимур Хусанов в ходе проходящей в Баку презентации отчета Азиатского банка развития (АБР) "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (Asia SME Monitor 2025).

По словам Т.Хусанова, основным фактором быстрого роста малого и среднего бизнеса (МСП) в Узбекистане является стабильное увеличение ВВП на уровне около 6% в год, что создает прочную основу для развития предпринимательства.

"Это хорошая инфраструктура, обеспечивающая устойчивость нашей экономики. Однако для Узбекистана крайне важна связность - развитие дорожных карт, железных дорог и автодорог, в том числе в сотрудничестве с Азербайджаном. Это ключевое направление, и наша основная задача как Министерства экономики - создать качественную инфраструктуру для бизнеса", - подчеркнул Т. Хусанов.

Отметим, что Узбекистан завершил переговоры по вступлению в ВТО с такими странами, как США, Китай, Великобритания.

Вице-премьер Жамшид Ходжаев в мае 2025 года объявил, что Узбекистан намерен присоединиться ко Всемирной торговой организации до 14-й министерской конференции, которая пройдет в Камеруне в марте 2026 года.