Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном

    Инфраструктура
    • 12 ноября, 2025
    • 11:35
    Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном

    Узбекистан рассматривает вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) как важный шаг для расширения выхода своих предприятий на внешние рынки и укрепления экономической связности, в том числе с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента аналитической поддержки и координации государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса Министерства экономики и финансов Узбекистана Тимур Хусанов в ходе проходящей в Баку презентации отчета Азиатского банка развития (АБР) "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (Asia SME Monitor 2025).

    По словам Т.Хусанова, основным фактором быстрого роста малого и среднего бизнеса (МСП) в Узбекистане является стабильное увеличение ВВП на уровне около 6% в год, что создает прочную основу для развития предпринимательства.

    "Это хорошая инфраструктура, обеспечивающая устойчивость нашей экономики. Однако для Узбекистана крайне важна связность - развитие дорожных карт, железных дорог и автодорог, в том числе в сотрудничестве с Азербайджаном. Это ключевое направление, и наша основная задача как Министерства экономики - создать качественную инфраструктуру для бизнеса", - подчеркнул Т. Хусанов.

    Отметим, что Узбекистан завершил переговоры по вступлению в ВТО с такими странами, как США, Китай, Великобритания.

    Вице-премьер Жамшид Ходжаев в мае 2025 года объявил, что Узбекистан намерен присоединиться ко Всемирной торговой организации до 14-й министерской конференции, которая пройдет в Камеруне в марте 2026 года.

    Узбекистан ВТО Азербайджан Тимур Хусанов
    Timur Xusanov: "Özbəkistan ÜTT-yə üzv olmalı və Azərbaycanla əlaqələri inkişaf etdirməlidir"

    Последние новости

    12:14

    Бюльбюльоглу назвал неверным решением отсутствие финансирования кино в бюджете 2026 года

    Милли Меджлис
    12:08

    В Азербайджане снизилась заболеваемость туберкулезом в 2025 году

    Здоровье
    12:02

    Утверждена новая структура Минкультуры Нахчыванской АР

    Внутренняя политика
    11:58

    Израиль открыл КПП "Зиким" для доставки гуманитарной помощи на север Газы

    Другие страны
    11:49

    Депутат Верховной Рады: Украина ежемесячно мобилизует около 30 тыс. человек

    Другие страны
    11:40

    Лидеры движения Gen-Z в Непале вручили правительству соглашение из 9 пунктов

    Другие страны
    11:35

    Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном

    Инфраструктура
    11:29

    В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажиров

    Инфраструктура
    11:22

    МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета

    В регионе
    Лента новостей