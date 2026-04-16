Slovakiya və Azərbaycan dəmir yolu sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
- 16 aprel, 2026
- 11:23
Slovakiyanın Bakıdakı səfiri Elçin Qasımov və "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin sədri Rövşən Rüstəmov Orta Dəhlizin daha da inkişaf etdirilməsi və Azərbaycanın dəmir yolu infrastrukturunun modernləşdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında yazıb.
"Bu gün "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin sədri Rövşən Rüstəmovla məhsuldar görüş keçirildi. Biz Orta Dəhlizin daha da inkişaf etdirilməsini və dəmir yolu infrastrukturunun modernləşdirilməsini müzakirə etdik", - səfir bildirib.
Onun sözlərinə görə, tərəflər Slovakiya şirkətləri və banklarının iştirakı ilə qeyd olunan istiqamətdə əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını ifadə ediblər.
"Bu, Azərbaycanla Slovakiya arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensiala malik konstruktiv və perspektivli dialoq oldu", - səfir vurğulayıb.
Had a productive meeting today with @rrustamovaz, Chairman of @Azdemiryollari of 🇦🇿.— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) April 16, 2026
We discussed the further development of the #MiddleCorridor and modernisation of railway infrastructure. We highlighted our successful past cooperation and are keen to build on this foundation… pic.twitter.com/NIFTOMpzJZ