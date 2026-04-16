    Slovakiya və Azərbaycan dəmir yolu sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 11:23
    Slovakiyanın Bakıdakı səfiri Elçin Qasımov və "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin sədri Rövşən Rüstəmov Orta Dəhlizin daha da inkişaf etdirilməsi və Azərbaycanın dəmir yolu infrastrukturunun modernləşdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında yazıb.

    "Bu gün "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin sədri Rövşən Rüstəmovla məhsuldar görüş keçirildi. Biz Orta Dəhlizin daha da inkişaf etdirilməsini və dəmir yolu infrastrukturunun modernləşdirilməsini müzakirə etdik", - səfir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər Slovakiya şirkətləri və banklarının iştirakı ilə qeyd olunan istiqamətdə əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını ifadə ediblər.

    "Bu, Azərbaycanla Slovakiya arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensiala malik konstruktiv və perspektivli dialoq oldu", - səfir vurğulayıb.

    Orta Dəhliz Slovakiya Elçin Qasımov
    Словакия и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в железнодорожной сфере
    Slovakia, Azerbaijan discuss expanding cooperation in railway sector

    Son xəbərlər

    17:56

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti