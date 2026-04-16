Словакия и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в железнодорожной сфере

Посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов и председатель "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов обсудили дальнейшее развитие Среднего коридора и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Азербайджана.

Как передает Report, об этом посол сообщил в соцсети X.

По его словам, стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в этом направлении с участием словацких компаний и возможной финансовой поддержкой со стороны банков Словакии.

"Это был конструктивный и перспективный диалог с большим потенциалом для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Словакией", - подчеркнул посол.