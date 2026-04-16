    Словакия и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в железнодорожной сфере

    16 апреля, 2026
    Посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов и председатель "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов обсудили дальнейшее развитие Среднего коридора и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Азербайджана.

    Как передает Report, об этом посол сообщил в соцсети X.

    "Сегодня состоялась продуктивная встреча с председателем "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), Ровшаном Рустамовым. Мы обсудили дальнейшее развитие Среднего Коридора и модернизацию железнодорожной инфраструктуры",- написал посол.

    По его словам, стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в этом направлении с участием словацких компаний и возможной финансовой поддержкой со стороны банков Словакии.

    "Это был конструктивный и перспективный диалог с большим потенциалом для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Словакией", - подчеркнул посол.

    Slovakiya və Azərbaycan dəmir yolu sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Slovakia, Azerbaijan discuss expanding cooperation in railway sector

    Последние новости

    18:06
    Фото

    Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5

    Индивидуальные
    18:06

    Кац: Иран стоит перед историческим выбором

    Другие страны
    18:05

    Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТП

    Футбол
    18:03

    Пашазаде выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    18:02

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Внешняя политика
    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    Лента новостей