Словакия и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в железнодорожной сфере
- 16 апреля, 2026
- 11:12
Посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов и председатель "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов обсудили дальнейшее развитие Среднего коридора и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Азербайджана.
Как передает Report, об этом посол сообщил в соцсети X.
"Сегодня состоялась продуктивная встреча с председателем "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), Ровшаном Рустамовым. Мы обсудили дальнейшее развитие Среднего Коридора и модернизацию железнодорожной инфраструктуры",- написал посол.
По его словам, стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в этом направлении с участием словацких компаний и возможной финансовой поддержкой со стороны банков Словакии.
"Это был конструктивный и перспективный диалог с большим потенциалом для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Словакией", - подчеркнул посол.
Had a productive meeting today with @rrustamovaz, Chairman of @Azdemiryollari of 🇦🇿.— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) April 16, 2026
We discussed the further development of the #MiddleCorridor and modernisation of railway infrastructure. We highlighted our successful past cooperation and are keen to build on this foundation… pic.twitter.com/NIFTOMpzJZ