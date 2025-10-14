Qarabağın bərpası üzrə II Dövlət Proqramının hazırlanmasına başlanılıb
- 14 oktyabr, 2025
- 12:57
Qarabağın bərpası üzrə II Dövlət Proqramının hazırlanması istiqamətində artıq işçi qruplar fəaliyyətə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini İlqar İsbatov "BakuBuild" – 30-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi və "Rebuild Karabakh – 2025" – 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı Sərgisində deyib.
Onun sözlərinə görə, bu ilin sonuna qədər I Dövlət Proqramı çərçivəsində qarşıya qoyulan vəzifələrin uğurla icrası nəzərdə tutulur: "Ardınca isə 2027-ci ildən etibarən növbəti mərhələni əhatə edən yeni proqramın tətbiqinə başlanacaq. Biz əminik ki, 2026-cı ilin sonuna qədər I Dövlət Proqramının bütün hədəfləri uğurla yekunlaşdırılacaq və 2027-ci ilə artıq yeni sənədlə növbəti Dövlət Proqramı ilə qədəm qoyacağıq. Qarşıdakı proqramın da öhdəsindən uğurla gələcəyimizə inamımız tamdır".