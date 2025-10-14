İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Qarabağın bərpası üzrə II Dövlət Proqramının hazırlanmasına başlanılıb

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:57
    Qarabağın bərpası üzrə II Dövlət Proqramının hazırlanmasına başlanılıb
    İlqar İsbatov

    Qarabağın bərpası üzrə II Dövlət Proqramının hazırlanması istiqamətində artıq işçi qruplar fəaliyyətə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini İlqar İsbatov "BakuBuild" – 30-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi və "Rebuild Karabakh – 2025" – 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı Sərgisində deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu ilin sonuna qədər I Dövlət Proqramı çərçivəsində qarşıya qoyulan vəzifələrin uğurla icrası nəzərdə tutulur: "Ardınca isə 2027-ci ildən etibarən növbəti mərhələni əhatə edən yeni proqramın tətbiqinə başlanacaq. Biz əminik ki, 2026-cı ilin sonuna qədər I Dövlət Proqramının bütün hədəfləri uğurla yekunlaşdırılacaq və 2027-ci ilə artıq yeni sənədlə növbəti Dövlət Proqramı ilə qədəm qoyacağıq. Qarşıdakı proqramın da öhdəsindən uğurla gələcəyimizə inamımız tamdır".

    II Dövlət Proqramı İlqar İsbatov Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
