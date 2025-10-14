Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Начата разработка II Госпрограммы по восстановлению Карабаха

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2025
    • 13:39
    Рабочие группы уже приступили к разработке II Государственной программы по восстановлению Карабаха.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов на выставках BakuBuild и Rebuild Karabakh-2025.

    По его словам, до конца текущего года планируется успешное выполнение задач, поставленных в рамках I Государственной программы:

    "После этого с 2027 года начнется реализация новой программы, охватывающей следующий этап. Мы уверены, что к концу 2026 года все цели I Государственной программы будут достигнуты и в 2027 году мы приступим к реализации II Государственной программы. Мы полностью уверены в успешной реализации предстоящей программы".

    BakuBuild Rebuild Karabakh-2025 Ильгар Исбатов восстановление Карабаха
    Qarabağın bərpası üzrə II Dövlət Proqramının hazırlanmasına başlanılıb

