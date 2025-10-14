Начата разработка II Госпрограммы по восстановлению Карабаха
Инфраструктура
- 14 октября, 2025
- 13:39
Рабочие группы уже приступили к разработке II Государственной программы по восстановлению Карабаха.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов на выставках BakuBuild и Rebuild Karabakh-2025.
По его словам, до конца текущего года планируется успешное выполнение задач, поставленных в рамках I Государственной программы:
"После этого с 2027 года начнется реализация новой программы, охватывающей следующий этап. Мы уверены, что к концу 2026 года все цели I Государственной программы будут достигнуты и в 2027 году мы приступим к реализации II Государственной программы. Мы полностью уверены в успешной реализации предстоящей программы".
