Начата разработка II Госпрограммы по восстановлению Карабаха

Рабочие группы уже приступили к разработке II Государственной программы по восстановлению Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов на выставках BakuBuild и Rebuild Karabakh-2025.

По его словам, до конца текущего года планируется успешное выполнение задач, поставленных в рамках I Государственной программы:

"После этого с 2027 года начнется реализация новой программы, охватывающей следующий этап. Мы уверены, что к концу 2026 года все цели I Государственной программы будут достигнуты и в 2027 году мы приступим к реализации II Государственной программы. Мы полностью уверены в успешной реализации предстоящей программы".