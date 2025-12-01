Маск: США могут превратиться в однопартийное государство

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США могут стать однопартийной страной и утратить демократию из-за того, что радикально настроенные левые политики потворствуют нелегальной миграции.

    Как передает Report, такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X.

    "Радикальные левые уже давно используют мошеннические государственные программы для ввоза и удержания в стране большого числа нелегальных (и в ряде случаев легальных) иммигрантов, чтобы выигрывать на выборах и превратить Америку в однопартийное государство, уничтожив подлинную демократию. Чем дольше наблюдаешь за этим, тем больше ужасаешься тому, на что идут твои налоги, и тому, что, если этот процесс не остановить, твой голос не будет иметь никакого значения", - написал миллиардер.

    Маск полагает, что такая же ситуация складывается в Европе, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

    Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек, и высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации американский лидер подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. Политические оппоненты Трампа обвиняют его администрацию в чрезмерно жестких действиях в отношении мигрантов.

