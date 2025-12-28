Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    FlightAware: В США число задержанных авиарейсов превысило 5 тыс.

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 01:43
    FlightAware: В США число задержанных авиарейсов превысило 5 тыс.

    Более 5 тыс. авиарейсов были задержаны в США, на северо-восточную часть которых обрушились снегопады.

    Как передает Report, такие данные приводит специализированный портал FlightAware.

    По его информации, в субботу с задержками столкнулись пассажиры 5 588 рейсов, еще 862 рейса были отменены.

    На северо-востоке США на этой неделе установилась зимняя погода с обильными снегопадами. Как указывает телеканал ABC News, в пятницу в штате Нью-Йорк выпало до 15 см осадков. Местные власти призывают по возможности воздержаться от поездок без крайней необходимости.

    Аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке опубликовали в социальных сетях предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. Руководство аэропорта Ньюарк (штат Нью-Джерси) попросило пассажиров закладывать больше времени на путь до воздушной гавани и прохождение необходимых проверок.

    Неблагоприятные погодные условия с обильными снегопадами и угрозой обледенения на дорогах также затронули Коннектикут, Род-Айленд, Пенсильванию.

    США авиарейсы задержки
    ABŞ-də təxirə salınan uçuşların sayı 5 mini keçib

    Последние новости

    01:43

    FlightAware: В США число задержанных авиарейсов превысило 5 тыс.

    Другие страны
    01:14

    Польша намерена за два года создать систему по защите от БПЛА

    Другие страны
    00:44

    При взрыве на северо-западе Нигерии погибли не менее семи человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:21

    Маск: США могут превратиться в однопартийное государство

    Другие страны
    00:00
    Фото

    В Театре пантомимы состоялся показ спектакля "Ромео и Джульетта"

    Kультурная политика
    23:48

    В ФРГ ожидают сокращения рабочих мест в металлургической промышленности

    Другие страны
    23:29

    "Астон Вилла", обыграв "Челси", одержала 11-ю победу подряд

    Футбол
    23:17

    В Сабирабаде автомобиль упал в канал, водитель погиб

    Происшествия
    23:02

    Президент Ирана: Мы составили план из 20 пунктов по улучшению благосостояния граждан

    В регионе
    Лента новостей