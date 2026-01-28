Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рубио: Все 30-40 тыс. солдат США на Ближнем Востоке - в пределах досягаемости Ирана

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 23:59
    Рубио: Все 30-40 тыс. солдат США на Ближнем Востоке - в пределах досягаемости Ирана

    США дислоцируют сейчас на 8-9 базах на Ближнем Востоке порядка 30-40 тыс. военнослужащих, и все они находятся в пределах досягаемости Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    "У нас 30-40 тыс. американских военнослужащих, размещенных на 8-9 объектах в том регионе", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Все они, теоретически, нет, не теоретически, в действительности, все они находятся в пределах досягаемости тысяч иранских беспилотников "камикадзе" и иранских баллистических ракет меньшей дальности, угрожающих нашему военному присутствию", - признал глава внешнеполитического ведомства.

    "Нам нужно иметь в регионе достаточно сил, просто как базисный минимум, чтобы защищаться от этой потенциальной угрозы", - считает он. При этом Рубио подтвердил, что Вашингтон не исключает возможность проведения военной операции против Ирана, которая, по версии американской стороны, стала бы превентивной. "Президент [США Дональд Трамп] всегда сохраняет право на превентивный военный вариант действий", - подчеркнул госсекретарь.

    США Иран Марко Рубио

    Последние новости

    01:07

    Лига чемпионов: Стартовал второй тайм матча "Ливерпуль" - "Карабах" - ОБНОВЛЕНО - 3

    Футбол
    01:04

    Фергюс Олд: Горжусь тем, что азербайджанский футбол вышел на такой уровень

    Футбол
    00:43

    Причастных к стрельбе в Миннеаполисе пограничников отстранили от службы

    Другие страны
    00:11

    ФРС: Замедление темпов роста занятости в США связано с сокращением притока мигрантов

    Другие страны
    23:59

    Рубио: Все 30-40 тыс. солдат США на Ближнем Востоке - в пределах досягаемости Ирана

    Другие страны
    23:46

    В Мьянме 12 артистов театра погибли при падении автобуса в овраг

    Другие страны
    23:38

    Мерц заявил о намерении усилить защиту критической инфраструктуры Германии

    Другие страны
    23:27

    Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут присутствовать на следующих переговорах по Украине

    Другие страны
    23:15

    ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

    Другие страны
    Лента новостей