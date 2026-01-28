Рубио: Все 30-40 тыс. солдат США на Ближнем Востоке - в пределах досягаемости Ирана

США дислоцируют сейчас на 8-9 базах на Ближнем Востоке порядка 30-40 тыс. военнослужащих, и все они находятся в пределах досягаемости Ирана.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"У нас 30-40 тыс. американских военнослужащих, размещенных на 8-9 объектах в том регионе", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Все они, теоретически, нет, не теоретически, в действительности, все они находятся в пределах досягаемости тысяч иранских беспилотников "камикадзе" и иранских баллистических ракет меньшей дальности, угрожающих нашему военному присутствию", - признал глава внешнеполитического ведомства.

"Нам нужно иметь в регионе достаточно сил, просто как базисный минимум, чтобы защищаться от этой потенциальной угрозы", - считает он. При этом Рубио подтвердил, что Вашингтон не исключает возможность проведения военной операции против Ирана, которая, по версии американской стороны, стала бы превентивной. "Президент [США Дональд Трамп] всегда сохраняет право на превентивный военный вариант действий", - подчеркнул госсекретарь.