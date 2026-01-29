ФРС: Замедление темпов роста занятости в США связано с сокращением притока мигрантов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции центробанка) считает, что замедление темпов роста занятости в США может быть связано с сокращением притока иммигрантов.

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл.

    "Значительная часть замедления темпов роста занятости за последний год отражает снижение темпов увеличения рабочей силы в связи с уменьшением иммиграции и ее участия в рабочей силе, хотя спрос на рабочую силу также явно снизился", - сказал он. "Другие показатели, включая количество вакансий, увольнений, найма и рост номинальной заработной платы, за последние месяцы практически не изменились", - добавил глава регулятора.

