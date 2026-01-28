Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут присутствовать на следующих переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

При этом он допустил участие США в последующих переговорах по Украине. По его словам, территориальные претензии остаются единственным пунктом, в котором на данный момент не сходятся Москва и Киев. Он назвал этот вопрос "очень сложным" и сообщил, что стороны работают над его разрешением.

Сегодня Марко Рубио также сообщил, что США и их союзники в Европе достигли общего согласия по гарантиям безопасности Украины. Однако при этом отметил, что на данный момент Россия не дала согласия на эти гарантии.

Отметим, что 23 и 24 января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. По информации сторон, встречи прошли в конструктивном ключе.