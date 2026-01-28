Мерц заявил о намерении усилить защиту критической инфраструктуры Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ намерено усилить защиту объектов критической инфраструктуры, включая электросети, от возможных атак.

Как передает Report, об этом он сообщил после первого в этом году заседания коалиционного комитета, его слова приводит агентство DPA.

"Прежде всего это означает, что мы больше не должны делать информацию о данной инфраструктуре настолько легкодоступной для общественности", - заявил Мерц. По его словам, речь идет, в частности, о геоданных и другой информации, имеющей отношение к вопросам безопасности. "Мы должны отойти от чрезмерной прозрачности и перейти к большей устойчивости", - подчеркнул канцлер.

Мерц отметил, что федеральное правительство и власти земель должны пересмотреть объем информации, подлежащей раскрытию о ключевых объектах инфраструктуры в будущем. Кроме того, по его словам, ущерб в случае инцидентов должен устраняться быстрее. Канцлер напомнил, что правительство уже представило проект так называемого всеобъемлющего закона о критической инфраструктуре, который теперь должен быть рассмотрен и принят Бундестагом.

Отключение электроэнергии в Берлине, как указал Мерц, показало, насколько Германия зависит от стабильной работы инфраструктуры. В этой связи партнеры по коалиции - ХДС/ХСС и СДПГ - также обсудили вопросы защиты критической инфраструктуры, а также "повестку дня в области устойчивости и укрепления суверенитета".