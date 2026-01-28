Мерц заявил о намерении усилить защиту критической инфраструктуры Германии

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 января, 2026
    • 23:38
    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ намерено усилить защиту объектов критической инфраструктуры, включая электросети, от возможных атак.

    Как передает Report, об этом он сообщил после первого в этом году заседания коалиционного комитета, его слова приводит агентство DPA.

    "Прежде всего это означает, что мы больше не должны делать информацию о данной инфраструктуре настолько легкодоступной для общественности", - заявил Мерц. По его словам, речь идет, в частности, о геоданных и другой информации, имеющей отношение к вопросам безопасности. "Мы должны отойти от чрезмерной прозрачности и перейти к большей устойчивости", - подчеркнул канцлер.

    Мерц отметил, что федеральное правительство и власти земель должны пересмотреть объем информации, подлежащей раскрытию о ключевых объектах инфраструктуры в будущем. Кроме того, по его словам, ущерб в случае инцидентов должен устраняться быстрее. Канцлер напомнил, что правительство уже представило проект так называемого всеобъемлющего закона о критической инфраструктуре, который теперь должен быть рассмотрен и принят Бундестагом.

    Отключение электроэнергии в Берлине, как указал Мерц, показало, насколько Германия зависит от стабильной работы инфраструктуры. В этой связи партнеры по коалиции - ХДС/ХСС и СДПГ - также обсудили вопросы защиты критической инфраструктуры, а также "повестку дня в области устойчивости и укрепления суверенитета".

