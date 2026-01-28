Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 января, 2026
    • 23:46
    В Мьянме 12 артистов театра погибли при падении автобуса в овраг

    В Мьянме при падении автобуса в глубокое ущелье погибли не менее 12 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

    "По меньшей мере 12 человек погибли в среду вечером после того, как транспортное средство, перевозившее около 27 членов театральной труппы, упало в глубокий овраг в регионе Магуэ в Мьянме", - говорится в публикации.

    О состоянии остальных пассажиров и количестве пострадавших не сообщалось.

    Мьянма погибшие автобус артисты

