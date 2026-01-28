В Мьянме 12 артистов театра погибли при падении автобуса в овраг
- 28 января, 2026
- 23:46
В Мьянме при падении автобуса в глубокое ущелье погибли не менее 12 человек.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.
"По меньшей мере 12 человек погибли в среду вечером после того, как транспортное средство, перевозившее около 27 членов театральной труппы, упало в глубокий овраг в регионе Магуэ в Мьянме", - говорится в публикации.
О состоянии остальных пассажиров и количестве пострадавших не сообщалось.
