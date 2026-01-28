В Мьянме 12 артистов театра погибли при падении автобуса в овраг

В Мьянме при падении автобуса в глубокое ущелье погибли не менее 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

"По меньшей мере 12 человек погибли в среду вечером после того, как транспортное средство, перевозившее около 27 членов театральной труппы, упало в глубокий овраг в регионе Магуэ в Мьянме", - говорится в публикации.

О состоянии остальных пассажиров и количестве пострадавших не сообщалось.